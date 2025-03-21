Землетрясение в Иране

В Иране произошло землетрясение силой 4,8 балла.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 103 километрах к северу от города Исфахан, а очаг залегал на глубине 10 километров.

О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщается.