https://news.day.az/world/1738965.html Землетрясение в Иране В Иране произошло землетрясение силой 4,8 балла. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 103 километрах к северу от города Исфахан, а очаг залегал на глубине 10 километров.
Землетрясение в Иране
В Иране произошло землетрясение силой 4,8 балла.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 103 километрах к северу от города Исфахан, а очаг залегал на глубине 10 километров.
О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщается.
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