Премьер Канады намерен распустить парламент

Премьер-министр Канады Марк Карни намерен в воскресенье обратиться к генерал-губернатору с предложением о роспуске парламента и официальном старте избирательной кампании. Об этом сообщает телеканал CBC, ссылаясь на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, выборы состоятся 28 апреля, поскольку минимальная продолжительность избирательной кампании по канадским законам составляет 37 дней. Законодательство предусматривает, что голосование должно проводиться в понедельник, а период агитации длится от 37 до 51 дня.