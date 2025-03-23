Власти США предупредили Иран

Соединенные Штаты намерены добиваться от Ирана полного отказа от ядерной программы, в случае несогласия Тегеран ожидают последствия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Мы хотим ясно дать понять, что в настоящее время не применим принцип "ты мне - я тебе", который был при администрациях [44-го президента США Барака] Обамы и [46-го президента США Джо] Байдена. Вопрос стоит о [ядерной] программе целиком. Отказывайтесь от нее или будут последствия", - сказал он в интервью телеканалу CBS News.

По словам Уолтца, обретение Ираном ядерного оружия означало бы втягивание всего ближневосточного региона в гонку вооружений, "что абсолютно неприемлемо" для национальной безопасности США.

7 марта президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что направил в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление американского президента, подчеркнул, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы. 12 марта Хаменеи назвал слова Трампа о готовности к переговорам обманом мирового общественного мнения.