Десятки машин сгорели дотла в российском городе

Крупный пожар произошел на автостоянке во Владивостоке - там загорелись сразу 30 автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, пожар возник около 23:00 мск (00:00 24 марта по бакинскому времени). На опубликованных кадрах видно, что все машины охвачены огнем. Раздалось несколько взрывов.

На место прибыли сотрудники МЧС, пожар был ликвидирован.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина бросает как минимум две бутылки с зажигательной смесью в сторону припаркованных автомобилей. После этого видна сильная вспышка и начинается пожар. Вскоре огонь перекинулся и на другие машины.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Дело находится на контроле у региональной прокуратуры.