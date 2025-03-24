В Гренландии высказались о визите делегации США

Действующее правительство Гренландии не встретится с делегацией США, которая посетит остров. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не будет встреч между будущими гостями и действующим правительством Гренландии. Американцы были проинформированы о том, что встречи могут состояться только после того, как новое правительство Гренландии приступит к работе", - написал он.

Накануне стало известно, что делегация из США, включая жену вице-президента Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию.