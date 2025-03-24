https://news.day.az/world/1739564.html В Гренландии высказались о визите делегации США Действующее правительство Гренландии не встретится с делегацией США, которая посетит остров. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Не будет встреч между будущими гостями и действующим правительством Гренландии.
В Гренландии высказались о визите делегации США
Действующее правительство Гренландии не встретится с делегацией США, которая посетит остров. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Не будет встреч между будущими гостями и действующим правительством Гренландии. Американцы были проинформированы о том, что встречи могут состояться только после того, как новое правительство Гренландии приступит к работе", - написал он.
Накануне стало известно, что делегация из США, включая жену вице-президента Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию.
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