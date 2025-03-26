Лондон и Брюссель обиделись на США

Комментарии представителей администрации США о союзниках в чате в мессенджере Signal вызвали обиду и гнев в Европе и Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило европейское издание Politico.

По словам британского дипломата, Лондон был ошеломлен утечкой информации о переписке чиновников из Вашингтона. Собеседник газеты назвал инцидент "диким" и предположил, что идеологом враждебного отношения США к Европе выступает вице-президент Джей Ди Вэнс, вынуждающий американского лидера Дональда Трампа занимать более жесткую позицию, "поскольку тот не хочет выглядеть слабее Вэнса".

Politico отмечает, что надежды европейских союзников на то, что вашингтонская администрация критикует их лишь публично, а в частном порядке выражает сочувствие, испарились. "То, как они говорят о Европе, когда думают, что их никто не слушает, отрезвляет. Но, в то же время, это неудивительно. Просто теперь мы увидели их аргументы во всей их недипломатической красе", - заявил изданию европейский дипломат. Его коллега отметил, что доверие Брюсселя к Вашингтону серьезно подорвано. "На данный момент, несмотря на иногда приятные дипломатические высказывания, доверие подорвано. Без доверия не может быть союза. Так что, я думаю, что Европе предстоит сделать куда больше, потому что другого выбора нет", - сказал он, комментируя возможность восстановления доверительных отношений между союзниками.

По информации главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга, в переписке пользователь "Джей Ди Вэнс" (имя вице-президента США) заострил внимание на том, что действия йеменских хуситов наносят больший ущерб европейским союзникам Вашингтона, чем самим Соединенным Штатам. Он отметил, что готов согласиться с планом, предусматривающим нанесение ударов, хотя крайне не желает "снова спасать Европу". Пользователь "Майк Уолтц" (имя помощника президента США по национальной безопасности) ответил на это, что возможности ВМС стран ЕС ограничены. Он также отметил, что Вашингтон хочет "взыскать с европейцев" часть расходов американской стороны на нанесение ударов по хуситам. Пользователь "Пит Хегсет" (имя шефа Пентагона) подчеркнул, что "разделяет отвращение к нахлебничеству европейцев", назвав это "жалким зрелищем". Вместе с тем он согласился, что именно США должны нанести удары по хуситам.