Макрон анонсировал дополнительную помощь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.

Макрон анонсировал дополнительную помощь Киеву на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. По его словам, Франция отправит Украине противотанковые ракеты Milan, средства ПВО (например, ракеты MICA, которыми оснащены поставленные Киеву истребители Mirage), а также ракеты типа земля-воздух Mistral.

"Чтобы держать фронт, Украина также получит бронемашины VAB, танки AMX10, а также множество боеприпасов, включая управляемые дроны", - сказал французский лидер.

Ранее Макрон и Зеленский встретились в Париже. Они обнялись при встрече. Переговоры проходят накануне саммита "коалиции желающих", где будет рассматриваться потенциальное размещение миротворцев в Украине.