Талибы захотели восстановить отношения с США и открыть посольства

Временное правительство Афганистана, сформированное радикальным движением "Талибан", стремится улучшить отношения с США и возобновить работу посольств двух стран в Кабуле и Вашингтоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

"Мы ожидаем, что новая администрация США будет работать с Исламским эмиратом Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС)", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya. Представитель правительства талибов отметил, что Кабул "готов к улучшению отношений" с Вашингтоном.

Комментируя информацию о визите в афганскую столицу представителей США, Муджахид уточнил, что в ходе контактов "был поднят вопрос об освобождении американского гражданина" Джорджа Глезманна. "Афганистан проявил снисходительность и решил освободить его для улучшения отношений между странами", - отметил представитель временного афганского правительства.

"Афганистан стремится к тому, чтобы его посольство в Вашингтоне принадлежало афганцам и предоставляло консульские услуги для афганской диаспоры в США. Мы также хотим, чтобы посольство США возобновило работу в Кабуле, чтобы страны поддерживали хорошие отношения", - продолжил Муджахид. По его словам, талибы уже проводили консультации с США по вопросу передачи им афганского посольства в Вашингтоне. "Американская делегация, которая была в Кабуле, вернулась в США с рядом тем. Нам остается только ждать, какие шаги они предпримут", - заключил он.

20 марта госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что задержанный более трех лет назад в Афганистане американец Глезманн был освобожден и возвращается на родину. Глезманн, механик американской авиакомпании Delta Air Lines, был задержан талибами в декабре 2022 года во время поездки по Афганистану. Спустя 10 месяцев Госдепартамент США признал мужчину "незаконно задержанным", предоставив администрации широкие полномочия для его вызволения. Как сообщили в МИД Катара, гражданин США был освобожден при посредничестве Дохи.