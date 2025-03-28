Турция и Сомали обсудили двустороннее сотрудничество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении сообщил Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Согласно информации, главы государств обсудили состояние двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы.

В ходе беседы Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение миру, безопасности и территориальной целостности Сомали. Президент Турции заявил, что Анкара продолжит содействовать процессу установления постоянного мира и стабильности между Сомали и Эфиопией.

Эрдоган также подчеркнул намерение Турции расширять активное сотрудничество с Сомали в борьбе с терроризмом.

Кроме того, президент Эрдоган обратил внимание на важность сотрудничества Турции и Сомали в сферах экономики, торговли, безопасности и обороны.