Карл III вновь страдает от рака - как развивается болезнь короля?

Король Великобритании Карл III вновь попал в больницу из-за онкологического заболевания и отменил все мероприятия, в которых ему предстояло участвовать. Что именно случилось, не сообщается: в официальном заявлении Букингемского дворца упоминаются лишь некие побочные эффекты, возникшие в ходе лечения.

По-прежнему неизвестно, что за опухоль нашли у монарха. Еще недавно он обещал вернуться к работе, но болезнь есть болезнь. Известно, что из-за рака он потерял способность различать вкусы. Кроме того, врачи запретили ему есть красное мясо. "Лента.ру" проследила, как британский король боролся с раком.

Карл III лечится от рака с января 2024 года

17 января 2024 года. Королю Великобритании Карлу III впервые потребовалась помощь врачей. Во время планового обследования у монарха выявили увеличение простаты.

Королю Великобритании Карлу III впервые потребовалась помощь врачей. Во время планового обследования у монарха выявили увеличение простаты. 26 января 2024 года. Карла III госпитализировали из-за увеличения простаты. Он стал вторым членом королевской семьи, выбывшим из строя из-за болезни: за несколько дней до него Кейт Миддлтон также попала в больницу.

Карла III госпитализировали из-за увеличения простаты. Он стал вторым членом королевской семьи, выбывшим из строя из-за болезни: за несколько дней до него Кейт Миддлтон также попала в больницу. 29 января 2024 года. Карл III выписался из больницы.

Карл III выписался из больницы. 5 февраля 2024 года. Стало известно, что при госпитализации у Карла III выявили злокачественную опухоль. Букингемский дворец объявил, что короля будут лечить амбулаторно.

Стало известно, что при госпитализации у Карла III выявили злокачественную опухоль. Букингемский дворец объявил, что короля будут лечить амбулаторно. 5 февраля 2024 года. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что рак, которым страдает Карл III, диагностировали на ранней стадии.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что рак, которым страдает Карл III, диагностировали на ранней стадии. 5 февраля 2024 года. Принц Гарри вылетел в Великобританию из США, как только узнал о болезни отца. Перелет занял около 11 часов. Спустя сутки он вернулся в Калифорнию, где остались его жена и дети.

Принц Гарри вылетел в Великобританию из США, как только узнал о болезни отца. Перелет занял около 11 часов. Спустя сутки он вернулся в Калифорнию, где остались его жена и дети. 10 февраля 2024 года. Карл III обратился к нации и выразил благодарность за "многочисленные послания поддержки и добрые пожелания".

Карл III обратился к нации и выразил благодарность за "многочисленные послания поддержки и добрые пожелания". 21 февраля 2024 года. Карл III в первый раз после объявления о болезни лично встретился с премьер-министром Великобритании.

Карл III в первый раз после объявления о болезни лично встретился с премьер-министром Великобритании. 27 февраля 2024 года. Карл III обратился за помощью к архимандриту Ефрему - настоятелю Ватопедского монастыря на Афоне. Они познакомились более 25 лет назад и возобновили контакты, когда стало известно, что король болен раком.

Карл III обратился за помощью к архимандриту Ефрему - настоятелю Ватопедского монастыря на Афоне. Они познакомились более 25 лет назад и возобновили контакты, когда стало известно, что король болен раком. 29 февраля 2024 года. Издание Daily Express назвало кодовое название операции, которая будет проведена в случае смерти Карла III. План мероприятий получил имя "Мост Менай". По сведениям Independent, власти страны разрабатывали его с сентября 2022 года.

Издание Daily Express назвало кодовое название операции, которая будет проведена в случае смерти Карла III. План мероприятий получил имя "Мост Менай". По сведениям Independent, власти страны разрабатывали его с сентября 2022 года. 18 марта 2024 года. Российские СМИ ошибочно сообщили о смерти Карла III. Информационное агентство ТАСС обратилось в Букингемский дворец и получило подтверждение, что король жив, но слухи не утихали несколько дней.

Российские СМИ ошибочно сообщили о смерти Карла III. Информационное агентство ТАСС обратилось в Букингемский дворец и получило подтверждение, что король жив, но слухи не утихали несколько дней. 24 марта 2024 года. Племянник Карла III Питер Филипс рассказал, что король не теряет оптимизма, но недоволен, что болезнь помешала реализации его планов.

Племянник Карла III Питер Филипс рассказал, что король не теряет оптимизма, но недоволен, что болезнь помешала реализации его планов. 29 марта 2024 года. Источник, близкий к королевской семье, заявил, что лечение короля успешно продвигается. По его словам, врачи позитивно оценивают перспективы Карла III.

Источник, близкий к королевской семье, заявил, что лечение короля успешно продвигается. По его словам, врачи позитивно оценивают перспективы Карла III. 31 марта 2024 года. Карл III посетил пасхальную службу в Виндзоре.

Карл III посетил пасхальную службу в Виндзоре. 25 апреля 2024 года. СМИ сообщили, что британские власти регулярно пересматривают план под названием "Менайский мост", разработанный на случай смерти Карла III. Утверждалось, что в документе несколько сотен страниц.

СМИ сообщили, что британские власти регулярно пересматривают план под названием "Менайский мост", разработанный на случай смерти Карла III. Утверждалось, что в документе несколько сотен страниц. 26 апреля 2024 года. Официально объявлено, что король Карл III вернется к работе и будет участвовать в публичных мероприятиях.

Официально объявлено, что король Карл III вернется к работе и будет участвовать в публичных мероприятиях. 30 апреля 2024 года. Карл III впервые появился на публике после госпитализации в январе. Он и его супруга посетили медицинский центр в Лондоне и пообщались с медиками и пациентами.

Карл III впервые появился на публике после госпитализации в январе. Он и его супруга посетили медицинский центр в Лондоне и пообщались с медиками и пациентами. 13 мая 2024 года. Из-за химиотерапии Карл III потерял способность ощущать и различать вкусы. Он признался в этом, когда беседовал с ветераном в Музее армейской авиации в графстве Гэмпшир.

Из-за химиотерапии Карл III потерял способность ощущать и различать вкусы. Он признался в этом, когда беседовал с ветераном в Музее армейской авиации в графстве Гэмпшир. 15 июня 2024 года. Карл III принял участие в параде Trooping the Colour, традиционно устраиваемом в честь дня рождения монарха.

Карл III принял участие в параде Trooping the Colour, традиционно устраиваемом в честь дня рождения монарха. 4 сентября 2024 года. Королева Камилла заявила, что у Карла III "все очень хорошо". Организм монарха отреагировал на лечение "лучше самых оптимистичных ожиданий врачей".

Королева Камилла заявила, что у Карла III "все очень хорошо". Организм монарха отреагировал на лечение "лучше самых оптимистичных ожиданий врачей". 18 октября 2024 года. Карл III принял решение прервать лечение ради официального визита в Австралию и Самоа. Бывший придворный рассказал изданию Daily Beast, что таким образом король пытается продемонстрировать свое здоровье.

Карл III принял решение прервать лечение ради официального визита в Австралию и Самоа. Бывший придворный рассказал изданию Daily Beast, что таким образом король пытается продемонстрировать свое здоровье. 28 октября 2024 года. По неофициальным данным, график короля на 2025 год готовится без оглядки на болезнь.

По неофициальным данным, график короля на 2025 год готовится без оглядки на болезнь. 28 ноября 2024 года. Из-за болезни Карлу III пришлось сесть на диету и ограничить употребление красного мяса. Об этом рассказал сын королевы Великобритании Камиллы Том Паркер-Боулз.

Из-за болезни Карлу III пришлось сесть на диету и ограничить употребление красного мяса. Об этом рассказал сын королевы Великобритании Камиллы Том Паркер-Боулз. 20 декабря 2024 года. Букингемский дворец официально объявил, что король Карл III продолжит лечение от рака и в 2025 году.

Букингемский дворец официально объявил, что король Карл III продолжит лечение от рака и в 2025 году. 23 декабря 2024 года. Анонимный источник в Букингемском дворце рассказал журналистам, что Карл III идет на поправку. По его словам, на первую половину 2025 года уже запланированы несколько поездок по Великобритании и официальные визиты в другие страны.

Анонимный источник в Букингемском дворце рассказал журналистам, что Карл III идет на поправку. По его словам, на первую половину 2025 года уже запланированы несколько поездок по Великобритании и официальные визиты в другие страны. 25 декабря 2024 года. Карл III нарушил многолетнюю традицию и выступил с рождественским обращением к нации не из Букингемского дворца, а из бывшей больничной часовни.

Карл III нарушил многолетнюю традицию и выступил с рождественским обращением к нации не из Букингемского дворца, а из бывшей больничной часовни. 27 марта 2025 года. Карл III неожиданно госпитализирован из-за побочных эффектов, возникших в ходе лечения рака. Отложены все мероприятия, планировавшиеся на ближайшие дни.

Карл III неожиданно госпитализирован из-за побочных эффектов, возникших в ходе лечения рака. Отложены все мероприятия, планировавшиеся на ближайшие дни. 28 марта 2025 года. Карл III выписался из больницы и вернулся в свою лондонскую резиденцию. Проезжая на автомобиле, король улыбался и махал рукой собравшимся людям.

Многие родственники Карла III страдали от рака

Злокачественные опухоли были выявлены у двоих детей королевы Виктории. У старшего сына Виктории, короля Эдуарда VII, правившего в начале XX века, удалили базалиому (разновидность рака кожи) в районе носа. После этого он прожил еще три года. У его сестры, принцессы Виктории, был рак груди.

На склоне лет рак обнаружили и у короля Эдуарда VIII, отрекшегося в 1936 году в пользу Георга VI - отца королевы Елизаветы II и дедушки Карла III. В 1971 году у него обнаружили рак горла. Причиной болезни могло быть его пристрастие к курению.

Дедушка Карла III, король Георг VI, также был заядлым курильщиком. В 1951 году у него диагностировали рак легких

В сентябре 1951 года его левое легкое со злокачественной опухолью было удалено, однако это задержало развитие болезни лишь на несколько месяцев. 6 февраля 1952 года его не стало.

У супруги Георга VI и бабушки Карла III, королевы-матери Елизаветы, было несколько злокачественных опухолей. В 1966 году ей удалили новообразование в толстом кишечнике, а в 1984 году - злокачественную опухоль груди. Несмотря на это она дожила до 101 года.