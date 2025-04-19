Мужчине стало плохо за рулем, и он разбил «всмятку» автомобили

В Челябинске мужчине стало плохо за рулем, и он протаранил припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство чрезвычайных новостей", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Водителю стало плохо за рулем, и он разбил всмятку несколько машин. <...> На улице Цвиллинга у остановки "Локомотив" 49-летний водитель внезапно почувствовал себя плохо за рулем, и в результате машина вылетела на парковочную зону, где столкнулась с тремя припаркованными автомобилями: "Лада", "Опель" и "Тойота", - говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела момент столкновения. На кадрах видно, как легковой автомобиль врезается в машины. На записи с места ДТП также видно, что автомобили получили повреждения: сломаны капоты, бамперы, колеса, смяты кузова.

В Госавтоинспекции Челябинска сообщили, что в момент столкновения в легковых машинах людей не было, также рядом не оказалось пешеходов. Пострадавшему водителю медики оказали необходимую помощь.