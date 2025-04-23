Во Франции сообщили о десятках нападений на тюрьмы

Более 60 нападений было совершено во Франции на исправительные учреждения и их сотрудников менее чем за две недели. Об этом заявил глава французского МВД Брюно Ретайо в эфире RMC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Инцидентов много, и они, несомненно, координированные. Их было 65. Если посмотреть на карту Франции, можно заметить, что почти треть всех департаментов была затронута", - сказал он.

Нападения начались 13 апреля. Он рассказал, что преступники устраивают поджоги пенитенциарных учреждений.