https://news.day.az/world/1747246.html Во Франции сообщили о десятках нападений на тюрьмы Более 60 нападений было совершено во Франции на исправительные учреждения и их сотрудников менее чем за две недели. Об этом заявил глава французского МВД Брюно Ретайо в эфире RMC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Инцидентов много, и они, несомненно, координированные. Их было 65.
Во Франции сообщили о десятках нападений на тюрьмы
Более 60 нападений было совершено во Франции на исправительные учреждения и их сотрудников менее чем за две недели. Об этом заявил глава французского МВД Брюно Ретайо в эфире RMC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Инцидентов много, и они, несомненно, координированные. Их было 65. Если посмотреть на карту Франции, можно заметить, что почти треть всех департаментов была затронута", - сказал он.
Нападения начались 13 апреля. Он рассказал, что преступники устраивают поджоги пенитенциарных учреждений.
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