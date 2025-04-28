https://news.day.az/world/1748437.html

Путин объявил перемирие

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что перемирие будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая.