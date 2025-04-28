Балкон с людьми рухнул в Челябинске

В Челябинске балкон на пятом этаже дома рухнул, когда на нем находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство чрезвычайных новостей", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на проспекте Победы. На кадрах с места происшествия видно, как балкон, на котором находились два человека, рухнул вниз. Отмечается, что в квартире на пятом этаже шел ремонт.

В результате один из пострадавших не выжил. Второго человека с травмами доставили в медицинское учреждение. Видео с места происшествия опубликовала группа "ЧП ДТП Челябинск".