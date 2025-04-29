https://news.day.az/world/1748570.html В Испании объявили чрезвычайное положение Сегодня Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после масштабного отключения электроэнергии, охватившего большую часть Пиренейского полуострова. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Reuters". В регионах, где требуется помощь, будет введено чрезвычайное положение.
В Испании объявили чрезвычайное положение
Сегодня Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после масштабного отключения электроэнергии, охватившего большую часть Пиренейского полуострова.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Reuters".
В регионах, где требуется помощь, будет введено чрезвычайное положение. На данный момент это Мадрид, Андалусия и Эстремадура.
Отметим, что в Испании, Франции, Португалии и Андорре произошло внезапное отключение электроэнергии.
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