В Испании объявили чрезвычайное положение

Сегодня Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после масштабного отключения электроэнергии, охватившего большую часть Пиренейского полуострова.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Reuters".

В регионах, где требуется помощь, будет введено чрезвычайное положение. На данный момент это Мадрид, Андалусия и Эстремадура.

Отметим, что в Испании, Франции, Португалии и Андорре произошло внезапное отключение электроэнергии.