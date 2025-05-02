https://news.day.az/world/1749597.html В российском городе катафалк влетел в подземный переход - ВИДЕО В Волгограде катафалк УАЗ влетел в подземный переход. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "От удара авто, которому положено ехать медленно и печально, размотало в куски, а водителя выбросило на несколько метров вверх", - отмечается в публикации. ДТП произошло около 6 часов утра на проспекте Жукова.
В российском городе катафалк влетел в подземный переход - ВИДЕО
В Волгограде катафалк УАЗ влетел в подземный переход.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"От удара авто, которому положено ехать медленно и печально, размотало в куски, а водителя выбросило на несколько метров вверх", - отмечается в публикации.
ДТП произошло около 6 часов утра на проспекте Жукова. Водитель ритуальной машины нарушил скоростной режим и врезался в ограждение подземного перехода. После этого фургон перевернулся несколько раз и упал на лестницу. Водителю выжить не удалось.
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