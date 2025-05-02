В российском городе катафалк влетел в подземный переход

В Волгограде катафалк УАЗ влетел в подземный переход.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"От удара авто, которому положено ехать медленно и печально, размотало в куски, а водителя выбросило на несколько метров вверх", - отмечается в публикации.

ДТП произошло около 6 часов утра на проспекте Жукова. Водитель ритуальной машины нарушил скоростной режим и врезался в ограждение подземного перехода. После этого фургон перевернулся несколько раз и упал на лестницу. Водителю выжить не удалось.