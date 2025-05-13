В российском городе машина влетела в асфальт

Иномарка отправилась в подземелье в центре Барнаула.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Асфальт провалился прямо за зданием правительства Алтайского края. "Дастер" повис на краю ямы и ушел передними колёсами вниз.