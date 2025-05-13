https://news.day.az/world/1752445.html В российском городе машина влетела в асфальт - ВИДЕО Иномарка отправилась в подземелье в центре Барнаула. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Асфальт провалился прямо за зданием правительства Алтайского края. "Дастер" повис на краю ямы и ушел передними колёсами вниз.
В российском городе машина влетела в асфальт - ВИДЕО
Иномарка отправилась в подземелье в центре Барнаула.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Асфальт провалился прямо за зданием правительства Алтайского края. "Дастер" повис на краю ямы и ушел передними колёсами вниз.
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