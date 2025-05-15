https://news.day.az/world/1752907.html Пожар на птицефабрике в России - сгорели свыше 160 тыс. кур - ВИДЕО В Астраханской области при пожаре на птицефабрике погибли около 166 тыс. кур, 17 человек эвакуировались из здания самостоятельно. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. "Из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Пострадавших нет. Предварительно, погибли около 166 тыс.
Пожар на птицефабрике в России - сгорели свыше 160 тыс. кур - ВИДЕО
В Астраханской области при пожаре на птицефабрике погибли около 166 тыс. кур, 17 человек эвакуировались из здания самостоятельно.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Пострадавших нет. Предварительно, погибли около 166 тыс. кур", - следует из публикации в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что открытое горение было ликвидировано.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре