Пожар на птицефабрике в России

В Астраханской области при пожаре на птицефабрике погибли около 166 тыс. кур, 17 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Пострадавших нет. Предварительно, погибли около 166 тыс. кур", - следует из публикации в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что открытое горение было ликвидировано.