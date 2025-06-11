В Женеве состоится премьера фильма Михаила Гусмана к 80-летию ООН

16 июня в Женеве состоится премьера документального фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана к 80-летию ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, фильм под названием "ООН: Войны и мир" будет представлен в 15:00 по местному времени во Дворце наций.

Фильм создан при поддержке Информационного агентства России ТАСС.

В октябре его планируется показать в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.