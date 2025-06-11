https://news.day.az/world/1759582.html В Женеве состоится премьера фильма Михаила Гусмана к 80-летию ООН - ФОТО 16 июня в Женеве состоится премьера документального фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана к 80-летию ООН. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, фильм под названием "ООН: Войны и мир" будет представлен в 15:00 по местному времени во Дворце наций.
В Женеве состоится премьера фильма Михаила Гусмана к 80-летию ООН - ФОТО
16 июня в Женеве состоится премьера документального фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана к 80-летию ООН.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, фильм под названием "ООН: Войны и мир" будет представлен в 15:00 по местному времени во Дворце наций.
Фильм создан при поддержке Информационного агентства России ТАСС.
В октябре его планируется показать в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
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