Израиль уничтожит ХАМАС и вернет всех заложников

Израиль уничтожит движение ХАМАС и вернет всех заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил находящийся в США с визитом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении к нации.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) уничтожим ХАМАС и вернем наших заложников", - сказал премьер.

"Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших заложников", - продолжил Нетаньяху, добавив, что президент США Дональд Трамп "полностью согласен" с тем, что Израиль "сделает все, чтобы вернуть всех заложников, а [движения] ХАМАС в Газе не будет".