https://news.day.az/world/1728890.html Израиль уничтожит ХАМАС и вернет всех заложников Израиль уничтожит движение ХАМАС и вернет всех заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил находящийся в США с визитом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении к нации. "Мы (Израиль - прим.
Израиль уничтожит ХАМАС и вернет всех заложников
Израиль уничтожит движение ХАМАС и вернет всех заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил находящийся в США с визитом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении к нации.
"Мы (Израиль - прим. ТАСС) уничтожим ХАМАС и вернем наших заложников", - сказал премьер.
"Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших заложников", - продолжил Нетаньяху, добавив, что президент США Дональд Трамп "полностью согласен" с тем, что Израиль "сделает все, чтобы вернуть всех заложников, а [движения] ХАМАС в Газе не будет".
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