АвтоВАЗ хочет поставлять автомобили Lada в Африку

АвтоВАЗ намерен открыть для себя новые экспортные рынки. В первую очередь, российский автогигант рассматривает страны Африки, сказал глава компании Максим Соколов на форуме-выставке "Российский промышленник", передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

АвтоВАЗ много лет сотрудничает с египетской компанией Al Amal Сo., на заводе которой в 2019 году наладили сборку Granta. Также несколько лет назад были организованы официальные поставки в Тунис через фирму Artes, работающую с марками альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Какие именно африканские страны рассматриваются для новых путей поставок автомобилей Lada, Соколов не уточнил. Однако он озвучил экспортный план АвтоВАЗа на 2023 год: объемы продаж Lada за рубеж составят 20 тысяч автомобилей. Для сравнения, в 2021 году российский производитель отправил за границу 35,8 тысяч машин.

"Конечно, мы смотрим на новые рынки, в первую очередь, африканский континент", - сказал глава АвтоВАЗа.

Основные рынки экспорта Lada - Беларусь, Азербайджан и Казахстан. Причем в Казахстане автомобили российской марки стоят дешевле, чем на родине. Как пояснили эксперты, это связано как с выгодным положением АвтоВАЗа на российском рынке, позволяющим повышать цены, так и с тем, что машинокомплекты для Lada соседняя страна закупила еще при слабом рубле.

По данным инсайдеров, 2023 год АвтоВАЗ начнет с выпуска моделей двух семейств - Granta и Niva. В январе с конвейера будут сходить седаны, лифтбеки и Cross-универсалы Lada Granta, а также Niva Travel и Niva Legend в 16 комплектациях. Позже возобновится сборка Lada Largus и начнется выпуск обновленной Lada Vesta NG. XRay же не вернется: его АвтоВАЗ отправил в отставку еще весной.