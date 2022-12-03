В Швейцарии внедорожник поставили на гусеницы

Тюнинг-компания Delta 4x4 поставила внедорожник Mercedes-Benz G-Class на гусеницы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Необычный автомобиль заказал один из жителей Швейцарии, владеющий шале в Альпах на высоте 3 000 метров над уровнем моря. За счет установки гусениц вместо колес дорожный просвет внедорожника удалось увеличить на 20 см. Стоимость доработок автомобиля составила 139 000 евро (около 250 000 манатов).

При этом новый Mercedes-Benz G-Class в настоящее время стоит в Германии порядка 130 000 евро (233 000 манатов). Таким образом, доработки обошлись клиенту дороже самой машины. При этом на лето гусеницы можно снимать и пользоваться обычными колесами.