Классический Porsche станет героем новых «Трансформеров»

Летом 2023 года должна состояться премьера новой части франшизы "Трансформеры" - седьмой фильм серии получит название "Трансформеры: Восхождение Звероботов" и станет, как заявляют его создатели, началом новой трилогии о приключениях людей и трансформирующихся механических созданий, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. С учётом того, что картину создают как первую в новой линейке, серьёзно поменяется как состав актёров, так и перечень автомобилей-трансформеров. В частности, впервые в фильме в одной из главных ролей появится спорткар Porsche.

"Термин Convertible приобретает совершенно новое значение, поскольку Porsche присоединяется к автопарку "Трансформеров", - так немецкий автопроизводитель анонсировал своё участие в франшизе с выходом нового тизера фильма.

В коротком ролике показано купе Porsche 964, которое будет играть роль трансформера - серебристый спорткар станет одним из автоботов. Каноничный жёлто-чёрный Chevrolet Camaro, в который превращается автобот Бамблби, также останется, но на сей раз это будет не современная модель, а купе 1970-х годов.

Останется и Оптимус Прайм - в образе тягача Freightliner FLA конца 1980-х. В фильме также появятся грузовики Peterbilt 359 и GMC TopKick C7000, фургон Volkswagen Type 2, спорткар Nissan Skyline GT-R R33, мотоцикл Ducati 916 и ряд других транспортных средств.