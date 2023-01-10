Китайский автопроизводитель BYD запатентовал часы с алкотестером

Компания BYD запатентовала "умные часы" с встроенным алкотестером, сообщает CarNewsChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заявка на "умные часы" от BYD была одобрена государственным ведомством Китая в сфере интеллектуальной собственности. Согласно краткому описанию продукта, часы, разработанные крупным производителем электромобилей, способны определять уровень алкоголя в организме человека, а также замерять пульс, температуру тела и уровень кислорода в крови.

Кроме того, часы, разработанные BYD, способны измерять артериальное давление. В 2021 году BYD планировала использовать смарт-часы собственной разработки в качестве ключей для автомобиля, однако в серийное производство этот концепт внедрен не был.