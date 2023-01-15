Бюджетные модели прошлого сравнили в гонке по прямой

Каждая из четырёх моделей - оригинальные MINI Cooper, Volkswagen Beetle, Fiat 500 и Citroen 2CV - стала автомобильным символом Великобритании, Германии, Италии и Франции соответственно. Бюджетные модели стали бестселлерами продаж и навсегда вписали себя в автомобильную историю. Впрочем, это не помешало блогерам с канала TFLclassics свести все эти культовые модели в испытаниях, на которые создатели этих каноничных малолитражек не готовили свои творения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, все автомобили оснащены простыми по конструкции, скромными по рабочему объёму и весьма слабосильными по современным меркам двигателями. Это сделало программу испытаний - гонку на четверть мили, заезд в погоне за максимальной скоростью и оценку эффективности тормозов - ещё более интересной.

В итоге получился видеоролик, в котором популярный в современном YouTube-пространстве формат гонок по прямой с участием нескольких автомобилей превратился фактически в экскурс в историю за счёт необычных машин, которые собрали блогеры для своих съёмок.