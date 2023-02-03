В Великобритании на продажу выставили раритетную «Ладу», купленную вместе с сараем

Житель Великобритании, занимающийся покупкой и продажей недвижимости, выставил на аукцион eBay праворульный универсал ВАЗ-2102, который достался ему вместе с купленным домом. Автомобиль находился в сарае, расположенном на участке. Нынешний владелец называет машину очень редкой и подчеркивает, что праворульных универсалов Lada 2102 на ходу в Великобритании осталось всего несколько, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Продавец утверждает, что на одометре автомобиля 1978 года выпуска зафиксирован пробег 52 тыс. миль (более 83,6 тыс. км). Крыша универсала имеет виниловое покрытие, которое на советские автомобили в Европе устанавливали местные дилеры. Продавец указал, что хотел бы получить за раритетный автомобиль около £3 тыс., однако на настоящий момент максимальная ставка по лоту составляет £1650.

"Я не собираюсь продавать его гонщикам за 500 фунтов, спасибо", - настаивает автор объявления.

При этом машина после долгого простоя покрыта пылью и мусором, а также частично разобрана. В частности, с универсала сняты задние фонари и крышка багажника, которая, впрочем, находится в сарае, как и стекло к ней. Автомобиль находится в городе Уоррингтон.