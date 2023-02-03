Малайзийский Proton освоит производство самого большого Geely

Малайзийская компания Proton готовит к дебюту флагманский кроссовер X90, который будет представлять собой перелицованный вседорожник Geely HaoYue, известный на некоторых рынках под наименованием Okavango. Предполагается, что официальный дебют состоится уже во втором квартале этого года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



На данный момент Geely HaoYue/Okavango считается самым крупным автомобилем бренда. На рынок Китая модель поступила в 2020 году, а уже через два года компания представила обновленный HaoYue L. Однако в Малайзии, судя по всему, наладят производство именно дорестайлингового варианта.

Оригинальный китайский кроссовер может быть только переднеприводным. Моторная гамма состоит из двух турбодвигателей. В первом случае это трехцилиндровый JLH-3G15TDB объемом 1,5 л, известный россиянам по Coolray. В более дорогих комплектациях HaoYue/Okavango имеет четырехцилиндровый 1,8-литровый двигатель под индексом 4G18TDB.



Что интересно, малайзийский Proton X90, скорее всего, получит только самый слабый силовой агрегат, так как его производство развернуто на мощностях компании Proton. Причем предполагается создание и гибридной модификации на базе этого двигателя.

Напомним, компания Proton ранее владела британским Lotus, однако в 2017 году Geely выкупил акции обоих автопроизводителей и с того момента всеми силами наращивал рыночную долю Proton в родной для него Малайзии. Добиться поставленных целей планировалось в том числе за счет развития линейки кроссоверов. На сегодняшний день она состоит из моделей Х50 (ребрендинговый Geely Coolray) и X70 (перелицованный Geely Atlas).



