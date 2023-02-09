Hyundai вывел на тесты обновленную Elantra

Компания Hyundai приступила к дорожным испытаниям обновленного седана Elantra седьмого поколения. Фотошпионам удалось заснять рестайлинговую модель во время тестов в США.

Как передает Day.Az, шпионские фотографии новинки выложило издание Carscoops. По их данным, премьера машины должна состояться в конце нынешнего или в начале 2024 года.



На фотографиях седан скрыт под специальными чехлами. Однако уже сейчас можно сказать, что автомобиль получит узкую оптику, иные воздухозаборники, видоизмененные бамперы, объединенные светодиодной полоской фонари и новую решетку радиатора. Снимков салона пока опубликовано не было. Однако ожидается, что обновленную Elantra оборудуют цифровой приборной панелью и большим сенсорным дисплеем мультимедийной системы.



Технические характеристики автомобиля пока не называются.

