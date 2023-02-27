У 65 тысяч новых автомобилей Genesis обнаружен опасный дефект

Более 65 тысяч новых Genesis отзывают из-за дефекта ремней безопасности. Корейская компания признала, что у четырёх моделей Genesis, выпущенных в период с июля 2020-го по январь 2023 года, возможна неисправность преднатяжителей ремней. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) согласовала отзыв 65 517 автомобилей: в группе риска седаны G80 второго поколения, а также кроссоверы GV60, GV70 и GV80, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Дефект преднатяжителей ремней безопасности легко исправить, установив защитную крышку на микрогазогенератор и трубу натяжителя. В таком случае ненормальное срабатывание механизма будет исключено. До ремонта существует вероятность взрыва преднатяжителей ремней при аварии: осколки могут представлять опасность для водителя и пассажиров.

В Genesis не знают о травмах, связанных с дефектом преднатяжителей ремней. Однако Hyundai сталкивался с тем, что в 2021 году на седане Elantra механизм взорвался, а осколки попали в ногу пассажиру. Владельцев автомобилей Genesis из группы риска начнут уведомлять о необходимости внепланово посетить сервис с 17 апреля. Дилеры бесплатно устранят дефект преднатяжителей ремней.

Кроссоверы Genesis GV80 за неполные три года на рынке отзывают не впервые. Самый громкий инцидент случился на старте продаж в Южной Корее: из-за сильных вибраций на холостом ходу пришлось приостановить производство и отгрузку дизельных версий. Ещё одна опасная неисправность касалась сбоев в автоматической трансмиссии.