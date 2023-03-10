Nissan испытывает трудности с производством электрического кроссовера Ariya

Японский автоконцерн Nissan Motor столкнулся с проблемами при серийном производстве электрического кроссовера Ariya, который в зависимости от модификации должен преодолевать от 340 до 500 км на одной зарядке. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, процесс выпуска Ariya был замедлен нехваткой деталей, в том числе полупроводников, а также проблемами в функционировании новых производственных линий, созданных для сборки кроссовера. Сведений о сроках завершения производства Ariya и начала продаж этого кроссовера в настоящий момент не приводится.

Ранее Nissan объявил о планах к 2026 году снизить цены на гибридные машины до уровня автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, автоконцерн рассчитывает увеличить с 23 до 27 число новых моделей электромобилей и гибридов, которые планирует представить к 2030 финансовому году (начнется 1 апреля 2030 года).