Так выглядит самый стильный и эффектный спорткар Ferrari

Компания Ferrari представила, пожалуй, самый стильный и эффектный свой спорткар. Это Ferrari Roma Spider - спортивное купе с мягкой складной крышей и отличной аэродинамикой, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Ferrari Roma Spider построен на базе купе Ferrari Roma 2019 года выпуска, который, в свою очередь, базируется на модели Portofino. Новый спорткар унаследовал от "донора" основные элементы дизайна, а также шасси и силовую установку, но при этом получил изготовленную из специальной ткани мягкую складную крышу, которая предлагается в двух цветах: черном и темно-красном.

Мягкий верх, как утверждает производитель, обеспечивает такой же акустический комфорт, как и модели с жестким складным верхом. Мягкая крыша убирается всего за 13,5 с на скорости до 60 км/ч. В сложенном состоянии толщина крыши составляет всего 220 мм, что делает ее самой тонкой в своем классе. Длина автомобиля составляет 4546 мм, ширина - 1974 мм, высота - 1306 мм, а колесная база - 2670 мм.

Под капотом Ferrari Roma Spider оснащается 3,9-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом мощностью 620 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Работая в паре с восьмиступенчатой коробкой передач F1 DCT, он позволяет кабриолету набирать "сотню" за 3,4 секунды и разгоняться до 320 км/ч.

Старт продаж нового Roma Spider должен состояться летом 2023 года. Цены будут объявлены ближе к этому времени.