Классический Land Rover Defender превратили в электрического «Призрака»

Компания ECD Automotive Design показала электрического "Призрака" на базе Defender. Американская фирма, основанная выходцами из Великобритании, представила свой очередной проект. На сей раз мастера, которые специализируются на доработках классических внедорожников Range Rover и Land Rover, сделали необычный рестомод на базе пятидверного Land Rover Defender 110 первого поколения с жёсткой крышей. Особенностью новинки стала силовая установка - двигатель внутреннего сгорания уступил место электромотору, который и дал модели название: Project Ghost, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Внедорожник получил 450-сильный электромотор и батарею на 100 кВт•ч, которая обеспечивает "достаточный запас хода для езды по городу". Точные параметры автономности не приводятся, но в компании акцентировали внимание, что рестомод строили для клиента, который преимущественно ездит в городских условиях.

Окрашенный в зеленовато-серый цвет внедорожник получил 16-дюймовые колеса Wolf Steel матово-чёрного цвета, которые дополнены аксессуарами аналогичного оттенка. В салоне появились сиденья Corbeau Trailcat, обшитые чёрной кожей с красной прострочкой, а в багажнике размещены два складных кресла - электрический Defender 110 рассчитан на семь человек.

Автомобиль получил руль Momo Prototipo, новую панель приборов с дополнительными датчиками ECD Automotive Design, мультимедийную систему с тачскрином Alpine Halo, динамиками JL Audio и сабвуфером JBL Active, а также появились три USB-порта, роутер Wi-Fi и камера заднего обзора. Кроме того, с учётом высокого роста владельца изменили положение и диапазон регулировок водительского кресла.