Автомобили «Москвич» попали под первую отзывную кампанию

Кроссоверы "Москвич 3" попали под первую отзывную кампанию. Об этомсообщает портал Drom, передает Day.Az.

Отмечается, что автомобилям потребовалось обновление электронного софта из-за выявленной некорректности русификации. При этом, как уточняет издание, пока программисты исправили лишь часть допущенных при русификации ошибок: например, в меню мультимедийной системы некоторые пункты названы не совсем общепринятыми терминами.

Автомобили "Москвич" дилеры начали выдавать покупателям с 20 января. Всего в январе было продано 29 машин, а в феврале уже 57 единиц. Из всех проданных в последний месяц зимы "москвичей" 50 экземпляров составили бензиновые кроссоверы ("Москвич 3"), а остальные 7 единиц - их электро-аналоги ("Москвич 3е").