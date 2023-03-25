Hyundai представил концептуальный кроссовер Mufasa

В Китае представили концепт кроссовера Hyundai Mufasa с внедорожным обвесом, сообщает Day.Az со ссылкой на Autohome.com. В модельном ряду автопроизводителя новинка заменит семейство ix35.

Дизайн Hyundai Mufasa выполнен в новой стилистике бренда. Он имеет необычную оптику и решетку радиатора с бумерангообразными декоративными элементами, визуально образующими букву Х. Сзади автомобиль получил двухэтажные фонари.

Концепт Mufasa оснастили колесами со специальной резиной для бездорожья, усиленными бамперами, багажником на крыше и ступеньками на порогах. Габариты: 4475 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1665 мм в высоту. Колесная база - 2680 мм.

Салон Hyundai Mufasa сделан минималистичным. На передней панели практически отсутствуют физические кнопки, а все управление функционалом вынесено на сенсорный дисплей. Перед водителем также расположен ЖК-экран, который выступает в качестве виртуальной приборной панели.

" src="https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/1024xH/media/img/1/62/756796505176621.jpg" />

Кроссовер будет оснащаться атмосферным двигателем G4NJ объемом 2 л. Его мощность составляет 161 л.с. В будущем Mufasa получит и гибридную силовую установку.



