Hyundai представил концептуальный кроссовер Mufasa - ФОТО
В Китае представили концепт кроссовера Hyundai Mufasa с внедорожным обвесом, сообщает Day.Az со ссылкой на Autohome.com. В модельном ряду автопроизводителя новинка заменит семейство ix35.
Дизайн Hyundai Mufasa выполнен в новой стилистике бренда. Он имеет необычную оптику и решетку радиатора с бумерангообразными декоративными элементами, визуально образующими букву Х. Сзади автомобиль получил двухэтажные фонари.
Концепт Mufasa оснастили колесами со специальной резиной для бездорожья, усиленными бамперами, багажником на крыше и ступеньками на порогах. Габариты: 4475 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1665 мм в высоту. Колесная база - 2680 мм.
Салон Hyundai Mufasa сделан минималистичным. На передней панели практически отсутствуют физические кнопки, а все управление функционалом вынесено на сенсорный дисплей. Перед водителем также расположен ЖК-экран, который выступает в качестве виртуальной приборной панели.
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Кроссовер будет оснащаться атмосферным двигателем G4NJ объемом 2 л. Его мощность составляет 161 л.с. В будущем Mufasa получит и гибридную силовую установку.
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