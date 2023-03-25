Ford показал сверхмощный карбоновый Mustang

Компания Ford показала очень мощный карбоновый Mustang GT3. Вместе с премьерой дорожных купе и кабриолета Ford Mustang седьмого поколения марка анонсировала целый выводок гоночных модификаций спорткара. Самым мощным вариантом новинки должен стать Ford Mustang, подготовленный по гоночному регламенту GT3 - автомобиль, над которым работает заводское подразделение Ford Performance, дебютирует на трассе только в 2024 году. А пока машину обкатывают на гоночном треке - в движении новую модель показали на американском автодроме "Себринг", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

За основу гоночной версии взят топовый дорожный вариант Dark Horse, который получил агрессивный аэродинамический обвес с массивным антикрылом, развитым диффузором и множеством воздухозаборников.

Особенностью машины является полностью карбоновый кузов, оценить рельеф которого можно за счёт отсутствия какой-либо окраски, а также дополнительная оптика в решётке радиатора - для многочасовых гонок в темноте. Технические характеристики нового Ford Mustang GT3 пока не раскрыты.

Известно, что в работе с шасси заводским специалистам помогала канадская инжиниринговая компания Multimatic Motorsports, а гоночный двигатель на базе 5,0-литрового V8 Coyote создавали специалисты британской фирмы M-Sport, которая готовит раллийные Ford. В гонках GT новое купе дебютирует в американском чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar Championship в классе GT Daytona Pro в 2024 году.