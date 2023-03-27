Важнейший навык, который должны иметь все начинающие водители

Важнейший навык, который должны иметь начинающие водители, заключается в способности хорошо выполнять контролируемый маневр. Это поможет быстро реагировать на внезапные препятствия на дороге. Как передает Day.Az, об этом рассказал News.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Начинающим водителям порекомендовал бы пройти дополнительное обучение в школе активного вождения, не люблю говорить "экстремального вождения". Вас не готовят в раллисты, вас научат уверенно владеть машиной, чувствовать ее до последней косточки. Большинство может ездить быстро, но не все понимают, что контролируемая езда - это скорость, на которой возможен контролируемый маневр. А если внезапно препятствие? Это самый основной навык для молодого водителя", - считает Ян Хайцеэр.

По его словам, только что окончившим автошколу автомобилистам стоит взять дополнительные уроки вождения. В этом смысле эксперт уверен: "лучше потратиться на инструктора и откатать в два-три больше часов, чем положено", чем потом оплачивать ремонт своей или чужой машины.