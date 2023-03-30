Lamborghini представила свой флагманский суперкар
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Марка Lamborghini официально представила модель Revuelto. Это флагманский суперкар, который приходит на смену модели Aventador, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Revuelto стал первым подзаряжаемым гибридом бренда. В основе его силовой установки - классический бензиновый двигатель V12, но теперь он дополнен тремя электромоторами. В итоге суммарная мощность силовой установки составила 1015 л.с. Этого достаточно, чтобы набирать первые 100 км/ч за 2,5 с, разгоняться до 200 км/ч за 7 с и показывать максимальную скорость, превышающую 350 км/ч.

<p>Lamborghini Revuelto</p>

Сердцем гибридной силовой установки стал атмосферный V12 нового поколения. Этот бензиновый мотор объемом 6,5 л выдает 825 л.с. и весит при этом всего 218 кг - на 17 кг меньше, чем двигатель Aventador. Максимальную мощность двигатель развивает при 9250 оборотах коленвала в минуту. В связке с бензиновым мотором работает восьмиступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями.

Суммарная мощность электромоторов составляет 190 л.с. Производитель допускает зарядку тяговой батареи от сети, но не приводит данных о запасе хода на чистой электротяге.

<p>Lamborghini Revuelto</p>

Вероятно, это последний бензиновый V12 в истории марки. С 2035 года в Европе планируют запретить продажу автомобилей с ДВС, использующих ископаемое топливо. Однако под нажимом немецких и итальянских производителей суперкаров в правилах, скорее всего, будет сделана поблажка, разрешающая продавать такие автомобили и дальше при условии, что они будут заправляться не бензином, а синтетическим топливом.

<p>Lamborghini Revuelto</p>

Продажи Revuelto стартуют в конце 2023 года. Предшествующая модель Aventador стоит сейчас в Европе примерно от €400 тыс. в самой простой версии, и новинка по традиции станет дороже.

<p>Lamborghini Revuelto</p>

<p>Lamborghini Revuelto</p>