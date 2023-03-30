Lamborghini представила свой флагманский суперкар

Марка Lamborghini официально представила модель Revuelto. Это флагманский суперкар, который приходит на смену модели Aventador, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Revuelto стал первым подзаряжаемым гибридом бренда. В основе его силовой установки - классический бензиновый двигатель V12, но теперь он дополнен тремя электромоторами. В итоге суммарная мощность силовой установки составила 1015 л.с. Этого достаточно, чтобы набирать первые 100 км/ч за 2,5 с, разгоняться до 200 км/ч за 7 с и показывать максимальную скорость, превышающую 350 км/ч.

Сердцем гибридной силовой установки стал атмосферный V12 нового поколения. Этот бензиновый мотор объемом 6,5 л выдает 825 л.с. и весит при этом всего 218 кг - на 17 кг меньше, чем двигатель Aventador. Максимальную мощность двигатель развивает при 9250 оборотах коленвала в минуту. В связке с бензиновым мотором работает восьмиступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями.

Суммарная мощность электромоторов составляет 190 л.с. Производитель допускает зарядку тяговой батареи от сети, но не приводит данных о запасе хода на чистой электротяге.

Вероятно, это последний бензиновый V12 в истории марки. С 2035 года в Европе планируют запретить продажу автомобилей с ДВС, использующих ископаемое топливо. Однако под нажимом немецких и итальянских производителей суперкаров в правилах, скорее всего, будет сделана поблажка, разрешающая продавать такие автомобили и дальше при условии, что они будут заправляться не бензином, а синтетическим топливом.

Продажи Revuelto стартуют в конце 2023 года. Предшествующая модель Aventador стоит сейчас в Европе примерно от €400 тыс. в самой простой версии, и новинка по традиции станет дороже.