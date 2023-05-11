Рассекречено оснащение нового флагманского кроссовера Jetour

Министерство промышленности Китая раскрыло характеристики и оснащение флагманского кроссовера Jetour Traveller, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autonews.



Концепт кроссовера Traveller под названием T-X показали еще в 2022 году, однако в продажу машина еще не поступила. Появление автомобиля в базе данных Минпрома КНР может означать, что серийное производство начнется уже в 2023 году.

Дизайн Jetour Traveller по сравнению с концептуальным T-X не претерпел никаких изменений. Машина имеет достаточно брутальный облик, выполненный в стилистике Land Rover Defender и Ford Bronco. Внешностью кроссовера занимался бывший шеф-дизайнер Porsche Хакан Саракоглу. Габариты: 4785 мм в длину, 2006 мм в ширину и 1880 мм в высоту. Колесная база - 2800 мм.

Новинка получит систему интеллектуального полного привода XWD, круиз-контроль и несколько внедорожных режимов езды. Вся электроника будет работать на чипе Qualcomm 8155.

Пока что Jetour Traveller будет оснащаться безальтернативным двухлитровым турбомотором мощностью 254 л.с. В будущем автомобиль должен получить и другие силовые агрегаты, а также гибридные установки.