Tesla отзывает больше миллиона машин

Tesla отзывает 1 104 622 автомобиля, которые были произведены в Поднебесной или ввезены в Китай. Речь идёт о ввезённых Model S и Model X, а также Model Y и Model 3 местного производства, которые выпущены с 12 января 2019 года по 24 апреля 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Согласно заявлению Государственного управления Китая по регулированию рынка, отозванные автомобили не дают возможности водителям выбирать режим торможения с рекуперацией энергии. Кроме того, водитель не получает достаточное количество напоминаний, когда педаль акселератора сильно нажата в течение длительного времени. По мнению регулятора, это может увеличить риск столкновения и создать угрозу безопасности.

Tesla выпустит обновление, которое добавит три важных момента:

возможность выбора интенсивности рекуперативного торможения;

изменение начальной конфигурации стратегии рекуперативного торможения;

уведомления о глубоком нажатии на педаль акселератора в течение длительного времени.

Завод Tesla Gigafactory Shanghai по состоянию на апрель выпустил немногим более 1 миллиона автомобилей.