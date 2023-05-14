В продаже появилась редкая Ferrari 458 Italia

Суперкар Ferrari 458 Italia в лимитированной версии Speciale выставили на продажу. Спорткар Ferrari 458 Italia был снят с производства в 2015 году, но даже спустя почти 10 лет после окончания выпуска модели она до сих пор остаётся востребованной у поклонников итальянской марки. Секрет в том, что это последняя модель бренда с атмосферным двигателем и потому её весьма ценят фанаты каноничных спортивных автомобилей. Особое место в линейке модели занимает версия Speciale - заводской "заряженный" вариант среднемоторного купе. В период с 2013 по 2015 годы было сделано всего около 1300 экземпляров Ferrari 458 Speciale, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

От базового купе модификация отличается новым аэродинамическим обвесом с подвижными элементами, одновременно и повышающими прижимную силу, и снижающими лобовое сопротивление. Впрочем, главной отличительной чертой стал форсированный до 605 лошадиных сил 4,5-литровый атмосферный мотор V8.

Коробка передач - 7-ступенчатый робот Getrag с двойным сцеплением. На площадке Bring a Trailer в продаже появился спорткар 2014 года с пробегом менее 2000 километров. Суперкар окрашен в жёлтый цвет Giallo Modena с отделанным чёрной алькантарой Nero Alcantara с жёлтой прострочкой салоном.

Машина оснащена 20-дюймовыми чёрными дисками, а также рядом других опций. Заявлено, что суперкар обслужен и полностью готов к эксплуатации. Правда, вряд ли кто-то намерен ездить на нём в каждодневном режиме. Если новым Ferrari 458 Speciale был куплен за 320 тысяч долларов, то спустя почти десять лет за этот экземпляр купе просят уже минимум полмиллиона долларов.