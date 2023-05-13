Mitsubishi порадует покупателей россыпью новинок

В отчете о результатах работы Mitsubishi за 2022 год японцы включили слайд, на котором можно видеть новинки компании. В этом году на рынок выдут шесть из них. Сначала можно ждать модели, о которых уже есть какая-то информация, а в четвертом квартале свет увидят различные серийные версии концептов, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Среди уже известных дебютантов - свежее поколение кроссовера ASX. Он представляет собой клон европейского Renault Captur с иными шильдиками. Также готовится к премьере пикап L200. Он появится под названием Triton. Ожидается, что в основе "рамника" будет лежать "тележка" очень удачного Nissan Navara. Не исключено, что оба автомобиля мы увидим и у нас в стране, ведь параллельный импорт продолжает работать.

Ближе к концу года ждем серийную версию концепта XFC. Это будет мини-кроссовер. За ним приедет Colt нового поколения и рестайлинговый XPander.