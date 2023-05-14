У Honda теперь есть глобальный электрический кроссовер B-сегмента

Компания Honda представила не только электрический скутер EM1 e со сменной батареей, но и электрический кроссовер со сложным названием e:Ny1, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Это модель на базе новой платформы Honda e:N Architecture F, созданной специально для электромобилей. Кроме того, это первый электрический кроссовер бренда, хотя и с оговоркой.

Машина оснащена электродвигателем мощностью 201 л.с. с крутящим моментом 310 Нм и батареей ёмкостью 68,8 кВт•ч, которой хватит на 412 км пути, согласно циклу WLTP. Быстрая зарядка позволит восполнить заряд от 10% до 80% за 45 минут. Габариты машины не указаны, но это кроссовер B-сегмента, то есть весьма компактная машина.

Из остального можно отметить огромный 15-дюймовый экран мультимедийной системы, новый, как сказано в пресс-релизе, язык дизайна и... всё. Потому как других подробностей Honda не раскрыла. Впрочем, есть и ещё один важный нюанс. Дело в том, что, судя по всему, e:Ny1 является копией модели e:NS1, которая продаётся в Китае ещё с прошлого года. То есть по сути e:Ny1 стала глобальной версией китайской модели. В Поднебесной, к слову, за машину просят от 26 700 долларов.

По неофициальным данным, новинка появится в Европе уже в ближайшие месяцы по цене около 37 500 долларов.