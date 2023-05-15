Tesla показала испытания своих электромобилей экстремальной жарой

Компания Tesla показала испытания своих электрокаров на палящем солнце. Автопроизводители каждую свою модель подвергают серьёзным комплексным испытаниям, успешное прохождение которых гарантирует запуск в серийное производство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, обычно марки делятся информацией о том, как они обкатывают свои новинки в условиях Полярного круга и серьёзных морозов, но Tesla решила показать другую сторону работы инженеров и опубликовала видеоролик, в котором рассказала про обкатку своих электромобилей на Ближнем Востоке.

В ОАЭ инженеры по качеству Tesla проверяют работоспособность своих электромобилей. Жара представляет серьёзный вызов для любого автомобиля, а для машины с электрической силовой установкой высокая температура воздуха создаёт дополнительные проблемы.

Электромоторы и батарея сами по себе выделяют тепло и требуют эффективного охлаждения, а на жаре проблемы усугубляются, так что техника должна с ними справляться - в том числе успешно заряжаться. Обкатка Model S и Model 3, а также кроссоверов Model X и Model Y проходит в самое жаркое время года, когда температура воздуха превышает 51 градус Цельсия.

Чтобы усложнить задачу, кроме асфальтовых трасс электромобили проходят ездовые испытания и на песке местных пустынь, что является отдельной проблемой для техники. Но, судя по тому, что Tesla пользуются спросом, все вызовы электрокары преодолевают без особых сложностей.