Первый в истории Lamborghini Countach LP500S выставлен на продажу

Автомобиль Lamborghini Countach LP500S, принадлежащий ведущему гитаристу группы Quiet Riot, выставлен на продажу, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.com.

Это первый из произведенных Countach LP500S. Компания Lamborghini использовала его для демонстрации модели на презентации в автосалона в Женеве в 1982 году. Кроме того, бренд использовал данный автомобиль, когда делал фотографии для рекламных материалов.

Его можно увидеть в оригинальном пресс-релизе и каталоге, которые получат покупатель этого автомобиля. Бывший пилот-испытатель Валентино Бальбони подтвердил подлинность этого автомобиля.

Автомобиль сначала был продан покупателю в Германии, после чего он был перевезён в США, где в 1985 году он перешел во владение Карлоса Кавазо, ведущего гитариста группы Quiet Riot. Кавазо заменил заводские карбюраторы и поставил автомобиль на долгосрочное хранение в компанию Franco's European Sport Cars в Ван-Найсе, Калифорния.

С момента выхода с завода автомобиль проехал 66 198 км. Он нуждается в капитальном ремонте, при этом цена автомобиля составляет 695 000 долларов.