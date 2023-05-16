Renault показала большой купеобразный кроссовер Rafale
Компания Renault номинально представила свой грядущий купеобразный кроссовер под названием Rafale, передает Day.Az со ссылкой на Renault.
Это будет флагман линейки, построенный на платформе CMF-CD, и при этом речь не идёт об электрическом авто. Да, у Rafale будет гибридная силовая установка, но ДВС сохранится.
Машина явно будет большой, так как компания говорит об усилении наступления на сегмент D. Что же касается названия, авто назвали в честь гоночного самолёта C460, который позже переименовали в Rafale. Тогда Renault приобрела компанию Caudron и основала Caudron-Renault, так что как раз занималась и самолётами.
Полноценно новинку покажут на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже 18 июня.
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