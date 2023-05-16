Представлен электромобиль Ford E-Tourneo Courier 2024

Ранее в этом году Ford представил новый фургон E-Transit Courier, и теперь настала очередь минивэна Ford E-Tourneo Courier, передает Day.Az со ссылкой на AutoExpress.

E-Tourneo Courier - один из десяти полностью электрических автомобилей, которые Ford планирует запустить в Европе к 2024 году. В основе нового E-Transit Courier лежит сильно модифицированная версия платформы B2E, используемая в уходящей Fiesta и нынешней Puma. E-Tourneo Courier будет производиться в Румынии, как и грядущая полностью электрическая версия Puma.

Дизайн повторяет дизайн E-Transit Courier. Ford говорит, что он имеет "внедорожный вид" и является "пятиместным многоцелевым транспортным средством". Модель Active получит молдинги колесных арок, рейлинги на крыше, контрастный цвет крыши и уникальные ткани интерьера. Также будут доступны модели Titanium и Trend.

Полностью электрический E-Tourneo Courier поставляется с электродвигателем мощностью 134 л.с. Максимальный запас хода также не разглашается, но ожидается, что он составит около 320 км. Быстрая зарядка мощностью 100 кВт позволит заряжать аккумуляторную батарею от 10 до 80% менее чем за 35 минут.

Для Tourneo Courier с бензиновым двигателем предусмотрен 1,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 123 л.с., оснащенный либо шестиступенчатой механической коробкой передач, либо семиступенчатой автоматической коробкой передач. Для улучшения аэродинамической эффективности в стандартную комплектацию входит "активная заслонка решетки радиатора" и автоматический старт-стоп.

Цены на новый Tourneo Courier и электрическую версию E-Tourneo не разглашаются, но известно, что бензиновая модель поступит в продажу летом этого года. E-Tourneo выйдет во второй половине 2024 года.