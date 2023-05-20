В Узбекистане открыли автозавод Exeed

Завод по производству автомобилей бренда Exeed открыли в Узбекистане. О запуске предприятия в Сырдарье объявил президент страны Шавкат Мирзиёев - по видеосвязи из Китая, где он находится с государственным визитом. Китайские автомобили выяснили подробности о будущем проекте, передает Day.Az.

Завод Exeed в Узбекистане: официальная информация

Производством Exeed в Узбекистане займется компания Asaka Motors. Ее гендиректор Акрамжон Тухтабаев на церемонии открытия предприятия отметил, что завод будет запущен "в соответствии с поставленными главой государства задачами по развитию автомобильной промышленности".

Фрагмент церемонии открытия завода Exeed в Узбекистане

- Это большой проект, который имеет огромное значение для экономического и социального развития нашей страны. Новый завод будет использовать современные технологии и прогрессивные способы производства, что позволит выпускать высококачественную и конкурентоспособную продукцию, - заявил Акрамжон Тухтабаев

На первом этапе на заводе площадью 15 гектаров планируется сборка трех моделей Exeed из комплектующих - это модели LX, TXL и VX. Предполагаемый объем производства - 20 тысяч машин в год. При этом после перехода на полный цикл объем выпуска вырастет до 150 автомобилей в год.

Почему производство "переехало" из Ташкента

Один из первых кроссоверов Exeed LX узбекского производства

- Переезд связан с появившейся возможностью сразу реализовать производство на площадке большего размера и территории, которая изначально планировалась в качестве дальнейшей площадки (для производства CKD). Поскольку возможность организовать производство в Сырдарье появилась раньше, чем это было запланировано, было принято решение сразу произвести запуск производства на этой площадке, что является весомым преимуществом для развития бизнеса Asaka Motors International, в том числе с расчетом на дальнейший переход к полному циклу производства автомобилей, - объяснили "Китайским автомобилям" неожиданную передислокацию предприятия в компании

Фрагмент церемонии открытия завода Exeed в Узбекистане

Конкретная дата старта производства Exeed в Узбекистане на церемонии открытия не назвали. Но она станет известна в ближайшее время.

- На производственной площадке в Ташкенте произведена полная установка оборудования, завершен шеф-монтаж и пусконаладка. В связи с этим никаких сложностей с перемещением оборудования не возникло. В настоящий момент 90% монтажа оборудования уже завершено, остались последние штрихи, - сообщили нам в Asaka Motors

Когда и где будут продавать Exeed узбекской сборки

В компании добавили, что все три модели будут выпускать на заводе одновременно. При этом машины сразу будут поступать в продажу.

- На ближайшее полугодие экспортная модель не предусматривается. Внутреннее исследование демонстрирует высокий уровень интереса к подобному сегменту автомобилей, поэтому приоритетное внимание будет направлено на реализацию автомобилей на территории Республики Узбекистан, - подчеркнули в компании

Линейка Exeed в Узбекистане будет состоять из кроссоверов LX, TXL и VX местной сборки

Что касается возможного экспорта продукции, то работы по его изучению начнутся после старта продаж на внутреннем рынке. Но "переговоры с партнерами из соседних стран по определению спроса и конкурентной среды" уже ведутся. Отметим, что производство автомобилей Exeed также будет запущено в Казахастане.

- Ориентировочно, церемония запуска старта продаж пройдет в середине июня этого года. Что касается развития дилерской сети, в этом году запланировано открытие 12 дилерских центров в Ташкенте, Самарканде, Фергане, Навои и Ургенче, - рассказали в Asaka Motors

В столице два шоурума будут открыты в самое ближайшее время.