Представлен новый кроссовер Chery
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Компания Chery представила новое поколение компактного кроссовера Chery Tiggo 3x Plus, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

Chery Tiggo 3x Plus построен на переднеприводной платформе, его габариты составляют 4200 х 1760 х 1570 мм при колесной базе 2555 мм. По размерам его можно сравнить с Lada Xray Cross.

Новый Chery Tiggo 3x Plus получил 116-сильный атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра, который работает с механической коробкой переключения передач или вариатором.

Представлен новый кроссовер Chery за $8500. В России он выйдет под названием Omoda 3

Автомобиль получил светодиодные дневные ходовые огни, LED-фары и 16-дюймовые колёса. Старшая версия получила мультимедийную систему с экраном диагональю 10,25 дюйма. Приборная панель является аналоговой с небольшим экраном в центре.

В Китае продажи Chery Tiggo 3x Plus уже начались: цена составляет от 8500 до 10 600 долларов.

Представлен новый кроссовер Chery за $8500. В России он выйдет под названием Omoda 3