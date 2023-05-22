Представлен новый кроссовер Chery

- всего за 8500 долларов

Компания Chery представила новое поколение компактного кроссовера Chery Tiggo 3x Plus, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

Chery Tiggo 3x Plus построен на переднеприводной платформе, его габариты составляют 4200 х 1760 х 1570 мм при колесной базе 2555 мм. По размерам его можно сравнить с Lada Xray Cross.

Новый Chery Tiggo 3x Plus получил 116-сильный атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра, который работает с механической коробкой переключения передач или вариатором.

Автомобиль получил светодиодные дневные ходовые огни, LED-фары и 16-дюймовые колёса. Старшая версия получила мультимедийную систему с экраном диагональю 10,25 дюйма. Приборная панель является аналоговой с небольшим экраном в центре.

В Китае продажи Chery Tiggo 3x Plus уже начались: цена составляет от 8500 до 10 600 долларов.