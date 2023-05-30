Появились новые живые фотографии салона "Китайского Гелендвагена"

Салон большого гибридного внедорожного BYD FangChengBao SF с тремя экранами на центральной консоли и новой цветовой гаммой показали на шпионских снимках, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Напомним, FangChengBao - это новый бренд BYD для автомобилей на новых источниках энерги NEV, который был запущен 15 мая. Его название на английском звучит как Equation Leopard или Formula Leopard. Это бренд премиального класса, который находится между Denza и Yangwang. Его цена будет колебаться в диапазоне от 57 000 до 86 620 долларов, а модельный ряд будет состоять из внедорожников и пикапов.

Длина FangChengBao SF составляет около 5 метров, а силовой агрегат выдает до 680 л.с. Это подклаемый гибрид PHEV со смешанным запасом хода 1200 км по циклу CLTC. Испытания автомобиля на дорогах общего пользования уже идут.

Салон выполнен в светло-серых и черных тонах. Сиденья обтянуты перфорированной кожей. FangChengBao SF имеет толстые стойки и большие зеркала заднего вида. Что касается центрального тоннеля, то он имеет пару подстаканников, селектор передач и набор физических кнопок, управляющих режимами движения, системой полного привода и другими функциями. Дверные панели имеют большие хромированные дверные ручки. Под центральным тоннелем находится пространство для вещей.

Цифровая приборная панель расположен прямо за рулевым колесом. По центра расположен большой парящий экран диагональю не менее 15 дюймов. Третий экран расположен перед передним пассажиром.

Второй ряд сидений кажется слишком простым, сзади нет никаких экранов, кроме двух портов USB. Напомним, модель называют "китайским Гелендвагеном", она будет конкурировать с Mercedes G-Class.

Продажи должны начаться в ближайшее время.