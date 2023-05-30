Представлен другой, более доступный Cadillac XT4 2024

В Китае представлен рестайлинговый Cadillac XT4, который внешне не отличается от американской версии, представленной в начале года, но имеет отличия в техническом плане, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.com.

Американский оснащён 2-литровым четырёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 235 л.с. в сочетании с автоматической коробкой передач с девятью скоростями. При этом китайская версия доступна как с таким мотором, так и с двигателем объёмом 1,5 л мощностью 211 л.с. с крутящим моментом 270 Нм. В обоих случаях установлен передний привод и автоматическая коробка.

Внутри установлен большой сенсорный 33-дюймовый изогнутый дисплей разрешением 9K, который объединяет информационно-развлекательную и приборную панели. При этом управление климат-контролем вынесено на отдельный блок.

В Китае обновлённый Cadillac XT4 стоит от 31 до 44 тыс. долларов. Также Cadillac представила флагманский седан Cadillac CT6 нового поколения.