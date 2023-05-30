Представлен другой, более доступный Cadillac XT4 2024
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

В Китае представлен рестайлинговый Cadillac XT4, который внешне не отличается от американской версии, представленной в начале года, но имеет отличия в техническом плане, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.com.

Представлен другой, более доступный Cadillac XT4 2024

Американский оснащён 2-литровым четырёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 235 л.с. в сочетании с автоматической коробкой передач с девятью скоростями. При этом китайская версия доступна как с таким мотором, так и с двигателем объёмом 1,5 л мощностью 211 л.с. с крутящим моментом 270 Нм. В обоих случаях установлен передний привод и автоматическая коробка.

Внутри установлен большой сенсорный 33-дюймовый изогнутый дисплей разрешением 9K, который объединяет информационно-развлекательную и приборную панели. При этом управление климат-контролем вынесено на отдельный блок.

Представлен другой, более доступный Cadillac XT4 2024

В Китае обновлённый Cadillac XT4 стоит от 31 до 44 тыс. долларов. Также Cadillac представила флагманский седан Cadillac CT6 нового поколения.

Cadillac Coupefies The XT4 In China With The New GT4

Cadillac Coupefies The XT4 In China With The New GT4

Cadillac Coupefies The XT4 In China With The New GT4

Cadillac Coupefies The XT4 In China With The New GT4

Cadillac Coupefies The XT4 In China With The New GT4

Cadillac Coupefies The XT4 In China With The New GT4